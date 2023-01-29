



Штормовые дожди, снег и ветер: возвращение зимы

Нынешняя израильская зима, безусловно, не преуспела до сих пор в плане дождевых явлений, и уж точно не впечатляющих штормов. Среднее количество осадков по-прежнему составляет менее 50% по всей стране. В северном регионе, который важен для водного хозяйства Израиля, дефицит наиболее заметен и уровень осадков составляет лишь около 30%-40%.



В воскресенье, 29 января, а также завтра утром погода будет солнечной и сухой. Изменения будут происходить постепенно, и начиная со второй половины дня, дожди начнутся в северной части страны и, возможно, в восточной. Это совпадет со значительным понижением температуры. Это известная зимняя погодная система типа "кипрской депрессии", которая полностью войдет в страну в основном в поздние вечерние часы и в ночь с понедельника на вторник. Затем дождь усилится и распространится из северного региона на прибрежную равнину, низменности, а затем и на центральные горы. Помимо дождя ожидаются молнии и снег на Хермоне. В прибрежных городах возможны локальные наводнения с вероятностью их усиления в среду.



В среду: дождь с перерывами на севере, в центре до линии Беэр-Шевы. Из-за большого количества прогнозируемых осадков ожидаются наводнения вдоль береговой линии, поэтому будьте готовы к тому, что в этот день придется ездить на машине. В течение всего дня существует опасение наводнений на Мертвом море, в Иудейской пустыне и северной части Негева. Со второй половины дня направление ветра изменится на северо-западное, отсюда дождь распространится на юг, и есть опасение наводнений в центральном и южном Негеве.



Кроме снега на Хермоне, во второй половине среды и особенно ночью к нам дойдет более холодный воздух, чем мы ощущали до сих пор этой зимой, и принесет снег на высоты северных Голанских гор, возможно, и на другие вершины северных гор. Окончательное количество снега мы сможем определить в следующих обновлениях модели, поэтому рекомендуется продолжать следить за обновлениями прогноза.



Ближе к утру четверга дождь почти полностью прекратится, и до конца дня будет холодно и постепенно прояснится. В течение пятницы поток ветров снова сместится к востоку. Это предвещает еще одно резкое изменение погоды, которое ожидается в субботу с более значительной зимней системой, которая, вероятно, будет сопровождать нас в начале следующей недели.

