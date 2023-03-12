



Штормовые дожди и град: в Израиль возвращается зима



Сегодня, в воскресенье, 12 марта в Израиле ожидается частичная облачность с высокой и средней облачностью, будет жарче, чем обычно для этого сезона, утром на юге страны и на востоке возможны моросящие дожди.



Завтра, в понедельник, частично облачно, произойдет небольшое понижение температуры, но все равно будет жарче, чем обычно для этого сезона, возможен небольшой местный дождь, подует сильный ветер, ночью в большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые единичными грозами и возможным градом, есть большие опасения наводнений на реках на востоке и юге страны.



Во вторник от частично облачного до облачного, со значительным понижением температуры, дожди пройдут временами в большинстве районов страны, сопровождаясь грозами и возможным градом, существуют опасения наводнений в реках востока и юга.