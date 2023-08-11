



Шторм в Норвегии: в нескольких городах проведена эвакуация

Правительство Норвегии в пятницу рассматривало вопрос о дополнительной эвакуации на юго-востоке страны, где уровень воды в бушующих реках и озерах вырос после нескольких дней проливных дождей. Об этом пишет Associated Press.



К поднятию уровня воды в реках добавились поваленные сломанные деревья, различный мусор, который движется вниз по течению. Вода затопила заброшенные дома, оставляла машины в грязи и затапливала кемпинги.



Одним из наиболее пострадавших мест стал норвежский город Хоэнфоссен, где река Бегна вышла из берегов, и власти рассматривают возможность переселения большего количества людей вниз по течению, опасаясь оползней. До 2 000 человек уже эвакуированы.



Ивар Бертлинг из Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE) сообщил, что уровень воды в районе Хоэнфоссена, примерно в 40 километрах к северу от Осло, будет расти и оставаться высоким как минимум до понедельника. На севере, у озера Строндафьорден, уровень воды, по сообщениям, на 2,5 метра выше нормы.



По приблизительным оценкам, ущерб от поднятия рек может составить почти 100 миллионов долларов.



В пятницу власти призвали людей, которых эвакуировали, не возвращаться в свои дома для проверки их состояния.



"Мы полностью понимаем, что многие владельцы домов обеспокоены состоянием домов после разрушительных погодных условий, но мы надеемся, что люди воздержатся от поездки просто для проверки. Это необходимо для того, чтобы избежать ненужной нагрузки на уязвимые дороги", - сказал в своем заявлении Ларс Ауне из национальной полиции Норвегии.



Шторм "Ганс" в понедельник и вторник обрушился на Северную Европу, что привело к перебоям в транспортном сообщении, наводнениям и отключениям электроэнергии. По меньшей мере три человека погибли. Особенно сильно пострадала юго-восточная Норвегия.