



Шторм на юге США: 10 погибших, 650 000 домов обесточены

В пяти южных штатах США в результате сильного шторма погибло не менее 10 человек. Об этом пишет NBC News.



Сообщается, что 4 человек погибли в штате Кентукки, трое – в Алабаме, и по одному – в Теннесси, Арканзасе и Миссисипи.



Во большинстве случаев люди погибли из-за падения деревьев в результате сильного ветра. В некоторых районах порывы ветра достигали 80 км/год.

Кроме того, до сих пор без электричества остаются более 650 тысяч домов и предприятий.



В штате Кентукки объявлена чрезвычайная ситуация.



