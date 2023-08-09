Шторм Ганс обрушился на Северную Европу - видео
Норвежские власти предупредили своих граждан, чтобы они готовились к "чрезвычайно сильным дождям" после того, как шторм Ганс унес жизни двух человек.
Сильные ветры продолжают дуть в регионе вместе с дождями, вызывая сбои в работе в северных европейских странах, включая Данию, Швецию и Литву.
Паромы отменены, рейсы задержаны, дороги и улицы затоплены. Тысячи домохозяйств остались без электричества во вторник.
Чиновники призвали людей оставаться дома и не выходить на работу, рекомендовав избегать необязательных поездок.