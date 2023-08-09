



Шторм Ганс обрушился на Северную Европу - видео

Норвежские власти предупредили своих граждан, чтобы они готовились к "чрезвычайно сильным дождям" после того, как шторм Ганс унес жизни двух человек.



Сильные ветры продолжают дуть в регионе вместе с дождями, вызывая сбои в работе в северных европейских странах, включая Данию, Швецию и Литву.



Паромы отменены, рейсы задержаны, дороги и улицы затоплены. Тысячи домохозяйств остались без электричества во вторник.



Чиновники призвали людей оставаться дома и не выходить на работу, рекомендовав избегать необязательных поездок.

Vanuit een andere hoek: een hele hut die wordt meegesleurd met de overstromingen door storm Hans pic.twitter.com/FUKFwaAlLp — Sander Timmerman (@SanderFMC) August 8, 2023