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Шторм Ганс обрушился на Северную Европу - видео
09.08.2023 14:24 Евгения Маркова

Шторм Ганс обрушился на Северную Европу - видео

Норвежские власти предупредили своих граждан, чтобы они готовились к "чрезвычайно сильным дождям" после того, как шторм Ганс унес жизни двух человек.

Сильные ветры продолжают дуть в регионе вместе с дождями, вызывая сбои в работе в северных европейских странах, включая Данию, Швецию и Литву.

Паромы отменены, рейсы задержаны, дороги и улицы затоплены. Тысячи домохозяйств остались без электричества во вторник.

Чиновники призвали людей оставаться дома и не выходить на работу, рекомендовав избегать необязательных поездок. 

 

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