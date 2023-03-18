



Шторм, дождь, снег и холод: прогноз погоды в Израиле

Погода в Израиле на этой неделе будет дождливой и грозовой. Произойдет значительное понижение температуры, пройдут дожди с грозами. Будут дуть сильные ветры, и существует опасение наводнений.





Воскресенье: Ожидаются дожди, которые будут идти от севера страны до северного Негева, а на севере страны возможны грозы. В большинстве регионов страны будут дуть сильные ветры, а на юге страны - пыльные бури. Есть опасение наводнений в ручьях Иудейской пустыни и Мертвого моря. На Хермоне выпадет снег. Температура воздуха значительно понизится и будет ниже, чем обычно для этого времени года. Ближе к вечеру дожди усилятся и будут сопровождаться грозами и в центре, и даже на северо-западе Негева.





Понедельник: До полудня ожидаются дожди, сопровождаемые отдельными грозами от севера страны до северного Негева, а на юге страны возможны местные дожди. Сохраняется опасение наводнений в Иудейской пустыне и на востоке. Сильные ветры продолжат дуть в основном на юге страны, и по-прежнему возможен туман. Со второй половины дня дожди ослабнут и постепенно пойдут на убыль. Температура по-прежнему будет ниже нормы для этого сезона.



Вторник: От частично облачно до облачно. По-прежнему ожидается небольшие локальные дожди. Температура повысится, но все еще будет немного ниже нормы для этого сезона, в основном в горах и в глубине страны.



Среда: От частично облачно до облачно со средней и высокой облачностью. Произойдет еще одно небольшое повышение температуры, и она вернется к нормальным для этого сезона значениям.



















