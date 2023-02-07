



Шторм "Барбара": сколько осадков выпало в вашем городе



Проливные дожди, выпавшие вчера, на второй день шторма "Барбара", в некоторых случаях стали причиной наводнений и закрытие транспортных полос, а порывы сильного ветра вырывали деревья .



Директор климатического отдела метеорологической службы в Бейт-Дагане Амос Порат сообщил, что в течение ночи (с понедельника на вторник) наблюдались сильные порывы ветра, а в районе горы Ханаан порывы ветра достигали скорости около 120 км/ч.



После начала урагана наибольшее количество осадков выпало в районе Верхней Галилеи и на севере Голанских высот, в последние сутки больше осадков выпало в районе Иудейских гор, Иерусалима и южной части прибрежной равнины. С начала урагана "Барбара" в кибуце Цова выпало 118 мм осадков, в Иерусалиме - 113, в Нетив Хала -109, в Маром Голан - 94, в Кфар Гилади - 94, в Ариэле - 73, в Негеве - 67, в Бейт Даган - 37, в Хайфе и Тель-Авиве - 26. Снег выпал на Хермон и на севере Голанских высот, а также в районе Гуш-Эцион, температура была ниже средней.