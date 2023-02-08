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Шторм "Барбара": на берег выбрасывает раненых черепах
08.02.2023 09:38 Алина Груднева

Шторм "Барбара": на берег выбрасывает раненых черепах

Из-за обрушившегося на Израиль зимнего шторма "Барбара" на побережье выбросило израненных морских черепах.

По данным Israel hayom, за несколько дней на берегу нашли 12 несчастных пресмыкающихся. 

За неделю общее количество раненых черепах, выброшенных на пляжи, составило около 20.

Штормовая зимняя погода приводит к падению температуры моря, из-за чего страдают черепахи. А сильные ветры, которые становятся причиной высоких волн, являются причиной того, что их выбрасывает на берег ослабленными, ранеными и истощенными. 

Самой крупной, кого выбросило на берег на сегодняшней день, оказалась морская черепаха, весом 95 кг.  Раненых пресмыкающихся передают в Национальный центр спасения морских черепах Управления природы и парков, где они проходят комплексное обследование и получают лечение.

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