



Шпионское ПО израильской компании использовалось для атак по всему миру

Исследователи из Университета Торонто опубликовали отчет, согласно которому израильская компания QuaDream заразила несколько мобильных телефонов шпионской программой REIGN, отправив приглашение в журнал iCloud, сообщает Уnet.



В отчете исследователи не уточнили, кем были люди, чьи устройства были заражены, но сообщили, что более пяти из них были журналистами, оппозиционерами и работниками НПО в Северной Америке, Центральной и Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке.



Исследователи также заявили, что им удалось определить местонахождение операторов программного обеспечения в десяти странах, включая Израиль.