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Шпионское ПО израильской компании использовалось для атак по всему миру
11.04.2023 22:00 Евгения Маркова

Шпионское ПО израильской компании использовалось для атак по всему миру

Исследователи из Университета Торонто опубликовали отчет, согласно которому израильская компания QuaDream заразила несколько мобильных телефонов шпионской программой REIGN, отправив приглашение в журнал iCloud, сообщает Уnet.

В отчете исследователи не уточнили, кем были люди, чьи устройства были заражены, но сообщили, что более пяти из них были журналистами, оппозиционерами и работниками НПО в Северной Америке, Центральной и Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Исследователи также заявили, что им удалось определить местонахождение операторов программного обеспечения в десяти странах, включая Израиль.

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