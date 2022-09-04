



Шпионили для Израиля: Иран арестовал 12 бахаи

Министерство разведки и нацбезопасности Ирана арестовало 12 членов веры бахаи в провинции Мазандаран на севере Ирана по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранской информационное агентство IRNA.



Как утверждается, двое руководителей организации прошли обучение во Всемирном Доме Справедливости, расположенном в Центре Бахаи в Хайфе, и создали шпионскую ячейку с другими членами организации.



Министерство разведки Ирана заявило: "Члены организации общались тайно, опираясь на сообщения, отправленные из Хайфы и сионистским режимом. Эти сообщения использовались членами организации в стране".



Директор разведки в провинции Мазандаран подчеркнул: "Любая деятельность шпионских сетей, связанных с сионистским режимом в целях антиреволюционной деятельности, находится под пристальным наблюдением разведки, и с их агентами будет решительно покончено".



Как отмечается, это уже второй раз, когда в Иране арестовывают членов бахаи по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. В начале августа сообщалось, что "ключевые деятели веры бахаи" были арестованы по обвинению в шпионаже