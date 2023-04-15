



Схождение благодатного огня: верующие попытались прорваться через ограждение

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие пытались прорваться через полицейские ограждения, установленные в рамках ограничений.



Соответствующее видео опубликовала радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Вход на территорию храма был ограничен по просьбе церквей до 3540 человек.



בכנסיית הקבר בירושלים מציינים היום את "שבת האור". מספר מתפללים ניסו לפרוץ את מחסומי המשטרה, לאחר שהכניסה למתחם הוגבלה על ידי מהנדס מטעם הכנסיות ל-3540 איש בלבד בגלל סכנת דוחק@Adamfaraj14 pic.twitter.com/d1K2fjpy9U — גלצ (@GLZRadio) April 15, 2023