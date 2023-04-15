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Схождение благодатного огня: верующие попытались прорваться через ограждение
15.04.2023 13:31 Алина Груднева

Схождение благодатного огня: верующие попытались прорваться через ограждение

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие пытались прорваться через полицейские ограждения, установленные в рамках ограничений.

Соответствующее видео опубликовала радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Вход на территорию храма был ограничен по просьбе церквей до 3540 человек.
 

Как сообщалось ранее, в письме от 3 апреля, направленном в полицейский участок возле Храма Гроба Господня, подчеркивается, что максимальное количество посетителей на церемонии должно составлять 1800 человек внутри и еще 200 снаружи.

"Единственный вход в церковь имеет отверстие шириной 3 метра без каких-либо других опасных выходов”, - говорилось в письме.
 

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