Схождение благодатного огня: верующие попытались прорваться через ограждение
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме верующие пытались прорваться через полицейские ограждения, установленные в рамках ограничений.
Соответствующее видео опубликовала радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
Вход на территорию храма был ограничен по просьбе церквей до 3540 человек.
Как сообщалось ранее, в письме от 3 апреля, направленном в полицейский участок возле Храма Гроба Господня, подчеркивается, что максимальное количество посетителей на церемонии должно составлять 1800 человек внутри и еще 200 снаружи.
בכנסיית הקבר בירושלים מציינים היום את "שבת האור". מספר מתפללים ניסו לפרוץ את מחסומי המשטרה, לאחר שהכניסה למתחם הוגבלה על ידי מהנדס מטעם הכנסיות ל-3540 איש בלבד בגלל סכנת דוחק@Adamfaraj14 pic.twitter.com/d1K2fjpy9U— גלצ (@GLZRadio) April 15, 2023
"Единственный вход в церковь имеет отверстие шириной 3 метра без каких-либо других опасных выходов”, - говорилось в письме.