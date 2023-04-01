



Шоссе Аялон перекрыто для движения транспорта

Вечером, 1 апреля, полиция перекрыла шоссе Аялон в Тель-Авиве в двух направлениях.



Уточняется, что правоохранители поставили грузовики, чтобы контролировать наплыв демонстрантов, которые направились от улицы Каплан в сторону дороги.



По данным Ynet, на акцию протеста в городе вышли около 175 тысяч демонстрантов, выступающих против правовой реформы.



כ-175 אלף מפגינים בת"א עם דגלי ישראל וארה"ב



צילום: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/8a2yTN41JC — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 1, 2023

165,000 מפגינים הגיעו לקפלן, חלקם החלו לצעוד לכיוון איילון - המשטרה נערכת לבלום אותם | ישירhttps://t.co/uB4uJHD09N pic.twitter.com/bDiBiaAB0J — החדשות - N12 (@N12News) April 1, 2023