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Шоссе Аялон перекрыто для движения транспорта
01.04.2023 21:28 Алина Груднева

Шоссе Аялон перекрыто для движения транспорта

Вечером, 1 апреля, полиция перекрыла шоссе Аялон в Тель-Авиве в двух направлениях.

Уточняется, что правоохранители поставили грузовики, чтобы контролировать наплыв демонстрантов, которые направились от улицы Каплан в сторону дороги.

По данным Ynet, на акцию протеста в городе вышли около 175 тысяч демонстрантов, выступающих против правовой реформы.
 

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