Шоссе Аялон перекрыто для движения транспорта
Вечером, 1 апреля, полиция перекрыла шоссе Аялон в Тель-Авиве в двух направлениях.
Уточняется, что правоохранители поставили грузовики, чтобы контролировать наплыв демонстрантов, которые направились от улицы Каплан в сторону дороги.
По данным Ynet, на акцию протеста в городе вышли около 175 тысяч демонстрантов, выступающих против правовой реформы.
כ-175 אלף מפגינים בת"א עם דגלי ישראל וארה"ב— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 1, 2023
צילום: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/8a2yTN41JC
165,000 מפגינים הגיעו לקפלן, חלקם החלו לצעוד לכיוון איילון - המשטרה נערכת לבלום אותם | ישירhttps://t.co/uB4uJHD09N pic.twitter.com/bDiBiaAB0J— החדשות - N12 (@N12News) April 1, 2023
צועדים לכיוון איילון... pic.twitter.com/H5a7kV4sF0— Tsipi . K ☀️💙☀️ (@kzipi100) April 1, 2023
לא הבנתי - המשטרה חסמה את איילון עבור המפגינים. אז מה עשינו בזה? pic.twitter.com/IT6tbAIl3S— Tomer Korenfeld (@tomer2010) April 1, 2023