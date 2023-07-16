



Шоссе Аялон "герметично перекроют"





Компания "Нетивей Аялон" сообщает, что начиная с сегодняшнего вечера, 16 июля и до вторника, 18 июля, в связи с проведением работ по подъему участков моста на шоссе №541 в рамках проекта "Автострада", от развязки Ха-Маапилим до Шфаим шоссе Аялон будет “герметично перекрыто” в северном направлении.



Перекрытие будет осуществляться с двенадцати ночи до пяти утра. В связи с этим компания также опубликовала временные правила дорожного движения, которые будут введены компанией и дорожной полицией для того, чтобы водители могли продолжить свой путь. Движение будет перенаправлено от развязки Ха-Маапилим на шоссе №2.



Блокировка осуществляется в рамках работ по национальному проекту "Скоростные магистрали" Министерства транспорта.



Этот проект предусматривает строительство маршрутов общественного и шерингового транспорта вдоль трасс Аялон и прибрежного шоссе. Цель проекта - обеспечить быстрый доступ общественным и шеринговым транспортом к центрам занятости в Тель-Авивском мегаполисе.