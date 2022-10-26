



Шоссе Аялон было заблокировано из-за Адар Мухтар

Утром 26 октября несколько полос шоссе Аялон были заблокированы Хадар Мохтар и ее партией "пылающая молодежь". Мухтар взгромоздилась на крышу автомобиля, и на ней была футболка с надписью: "Чрезвычайная ситуация с недвижимостью".



Адар Мухтар и активисты ее партии "пылающая молодежь" сегодня утром перекрыли несколько полос движения на дороге Аялон в Тель-Авиве. На место происшествия прибыла полиция, и блокада была снята.



"Если мы будем милыми и тихими, они нас сожгут", - кричала Мухтар, сидя на крыше автомобиля.

