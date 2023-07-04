Новости » Происшествия
Шоссе №5: Автобус слетел в канаву и перевернулся, десятки раненых
04.07.2023 10:02 Аркадий Бочаровский

Шоссе №5: Автобус слетел в канаву и перевернулся, десятки раненых

Около 20 человек получили травмы в результате того, что автобус вылетел с полосы движения и упал  в канал рядом с шоссе №5. 

MADA сообщает: "В 09:10 на горячую линию 101 MDA в регионе Дан поступило сообщение об автобусе, который упал в канаву на обочине дороги на шоссе №5 возле развязки Глилот Мизрах. Согласно первоначальному сообщению, медики и парамедики оказывают медицинскую помощь примерно 20 пострадавшим, вышедшим из автобуса".

Медики MDA, обследовавшие автобус, сообщают, что на данном этапе известно, что никто не попал в ловушку, все пассажиры вышли из автобуса и находятся на обочине дороги в безопасном месте.
 



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru