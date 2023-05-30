



Шоссе №4 перекроют, Бней-Брак полностью закроют для движения

Похороны лидера литовского направления в иудаизме раввина Гершона Эдельштейна назначены на 15:30



В связи с этим полиция сообщила, что ожидаются заторы на дорогах и перекрытие центральных дорог, а сам Бней-Брак будет полностью закрыт - автомобили не смогут въехать в него или выехать из него. Обширные участки шоссе № 4 также будут перекрыты.



Бней-Брак будет полностью закрыт для въезда и выезда автотранспорта; улица Хазон Иш в городе будет перекрыта на всем своем протяжении, как и все дороги, ведущие к ней; улица Жаботински будет перекрыта от перекрестка Бен-Гурион до Дерех Рабин. Дороги, ведущие к Жаботински, также будут закрыты для движения.



Шоссе № 4, на севере и юге, будет перекрыто от перекрестка Мораша до развязки Мишмар ха-Шива (движение будет направлено на шоссе № 1 на восток/запад); развязка Алоф Саде будет перекрыта на всем протяжении до Дерех Ха Шалом; Эм Хамошавот будет перекрыта от торгового центра "Аялон" в обоих направлениях.



Движение по шоссе №471 будет перекрыто в направлении шоссе №4; Движение по шоссе №1 будет перекрыто от развязки Ганот до шоссе №4 на север и будет направлено на шоссе №1 на запад; Движение по шоссе №4 будет перекрыто от Ганот на север и будет направлено на шоссе №1 и шоссе №44; Движение по шоссе №44 будет перекрыто от развязки Шева до шоссе №4 на север и будет направлено на шоссе 1 на запад/восток;



Будет перекрыт подъем с шоссе 461 от развязки Месубим до шоссе №4 на север; шоссе №461 от развязки Месубим до шоссе 4 на север; будут перекрыты спуски из Кирьят Оно/и Гиват Шмуэль в направлении №471; перекресток Шаария в направлении 471 на запад.



