



Шоссе 1 перекрыто из-за горящего грузовика

Днем, 10 ноября, полиция перекрыла движение на Шоссе 1 в восточном направлении в районе Кирьят-Иеарим из-за горящего грузовика.

Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.

Правоохранители регулируют движение — на одной из главных транспортных артерий Израиля.

На месте происшествия работает пожарно-спасательная служба.

Изначально дорога была перекрыта в обоих направлениях, однако позже полиция разрешила движение в восточном направлении. В результате происшествия никто не пострадал.