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Шоссе 1 перекрыто из-за горящего грузовика
10.11.2022 14:20 Алина Груднева

Шоссе 1 перекрыто из-за горящего грузовика

Днем, 10 ноября, полиция перекрыла движение на Шоссе 1 в восточном направлении в районе Кирьят-Иеарим из-за горящего грузовика. 

 
Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.
 
Правоохранители регулируют движение — на одной из главных транспортных артерий Израиля.
 
На месте происшествия работает пожарно-спасательная служба.
 
Изначально дорога была перекрыта в обоих направлениях, однако позже полиция разрешила движение в восточном направлении. В результате происшествия никто не пострадал.
 

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