Шоссе 1 перекрыто из-за горящего грузовика
Днем, 10 ноября, полиция перекрыла движение на Шоссе 1 в восточном направлении в районе Кирьят-Иеарим из-за горящего грузовика.
Об этом сообщает 12 канал израильского ТВ.
Правоохранители регулируют движение — на одной из главных транспортных артерий Израиля.
На месте происшествия работает пожарно-спасательная служба.
Изначально дорога была перекрыта в обоих направлениях, однако позже полиция разрешила движение в восточном направлении. В результате происшествия никто не пострадал.
כביש 1 נפתח לתנועה לכיוון ירושלים @sharonidan https://t.co/nNVW2EACWh— כאן חדשות (@kann_news) November 10, 2022