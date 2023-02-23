



Шокирующее изнасилование в Гедере: обвинительное заключение передано в суд

Прокуратура по уголовным делам представила в Центральный районный суд обвинительный акт в отношении 22-летнего Тель-Шевы Бархата Абу Эссы за изнасилование при отягчающих обстоятельствах.



Его, помимо прочего, обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетней и незаконном проникновении в здание.



Речь идет о шокирующем изнасиловании женщины в Гедере на глазах у ее детей в ее же собственном доме. Несколько дней назад было завершено расследование.



Результаты ДНК-теста показали полное совпадение ДНК, обнаруженной на месте происшествия, с ДНК Абу Эссы. Поэтому, несмотря на отрицания подозреваемого, который утверждает, что не имеет отношения к произошедшему - его обвинят в изнасиловании с применением угроз.



