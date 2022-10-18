



Шокирующая авария возле Ибтина: двое погибших

Мужчина и женщина погибли, еще один человек получил серьезные травмы в результате шокирующей автомобильной аварии между двумя автомобилями на дороге 762 недалеко от Ибтина на севере Израиля.



ДТП произошло в понедельник вечером, сообщает "Аруц Шева".



Медики Magen David Adom констатировали смерть мужчины на месте, а женщину и третьего пострадавшего эвакуировали в медицинский центр "Рамбам" в Хайфе.



Врачи боролись за жизнь женщины, но через час констатировали ее смерть.