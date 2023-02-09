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Шок: новорожденного с необрезанной пуповиной достали из-под завалов в Сирии
09.02.2023 04:35 Алина Груднева

Шок: новорожденного с необрезанной пуповиной достали из-под завалов в Сирии

В Сирии из-под завалов удалось спасти новорожденного, который на момент обрушения здания из-за землетрясения был связан с мертвой матерью пуповиной.

"Мы услышали голос, когда копали. Мы разгребли пыль и нашли ребенка с пуповиной, мы перерезали ее, и мой двоюродный брат отвез его в больницу", – сообщил AFP родственник ребенка Халиль аль-Сувади.

В сети обнародовали видео, на котором видно, как мужчина выбегает в младенцем на руках и просит вызвать медиков. За ним бежит еще один человек с одеялом, поскольку на улице стояла минусовая температура.

Малыша отвезли в больницу. К счастью, его удалось спасти. В инкубаторе младенца подключили к внутривенной капельнице. Из кровных родственников новорожденный остался одним выжившим.
 

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