



Шок: новорожденного с необрезанной пуповиной достали из-под завалов в Сирии

В Сирии из-под завалов удалось спасти новорожденного, который на момент обрушения здания из-за землетрясения был связан с мертвой матерью пуповиной.



"Мы услышали голос, когда копали. Мы разгребли пыль и нашли ребенка с пуповиной, мы перерезали ее, и мой двоюродный брат отвез его в больницу", – сообщил AFP родственник ребенка Халиль аль-Сувади.



В сети обнародовали видео, на котором видно, как мужчина выбегает в младенцем на руках и просит вызвать медиков. За ним бежит еще один человек с одеялом, поскольку на улице стояла минусовая температура.



Малыша отвезли в больницу. К счастью, его удалось спасти. В инкубаторе младенца подключили к внутривенной капельнице. Из кровных родственников новорожденный остался одним выжившим.

