



Шлемом по голове. Видео с нательной камеры полицейского на шоссе Аялон

Весь Израиль запомнил шокирующее видео, в котором мотоциклист Эрик Гринфельд бьет своим шлемом по голове водителя автомобиля, с которым он поспорил на полосе Аялон около месяца назад.



На видео, снятом на камеру патрульного полицейского, который к месту происшествия, слышно, как Гринфельд объясняет: "Он сломал мне зубы, я только защищался шлемом" . Прохожие говорят, что пострадавший сначала толкнул Гринфельда, и после этого раздались крики"



Атака на шоссе Аялон, в ходе которой Эрик Гринфельд ударом шлема “вырубил” водителя автомобиля, во многом стала символом последней волны насилия на дорогах.

