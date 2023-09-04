



Шлейф из Африки сделает Британию жарче, чем Таиланд: жара сохранится до октября

В Британии может быть жарче, чем на популярных курортах Таиланда, из-за шлейфа теплого воздуха, идущего на север из Африки. Некоторые синоптики прогнозируют, что летние температуры продлятся до октября.



Ожидается, что в Великобритании на этой неделе наступят одни из самых жарких дней в году. Метеорологическое бюро прогнозирует повышение температуры до 28°С в среду и четверг до 31°С. По данным метеорологов национального метеорологического агентства, температура будет держаться около отметки 30°C в самых теплых районах до субботы.



Некоторые компьютерные модели прогнозов на среду и четверг даже показывают умеренные 33°С, что сделает Британию жарче, чем 30°С, ожидаемые на курорте Пхукет в Таиланде. Это также побьет текущий рекорд Великобритании в 32,2°C, зафиксированный еще в июне. Это будет первый год с 2016 года, когда самый жаркий день в году приходится на осень, а не на лето.



Тепло дует в Британию из Северной Африки, и некоторые синоптики даже полагают, что жаркий период может продлиться до октября.