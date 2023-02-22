



Школа в Майами не сыграет в полуфинале из-за драки с еврейской командой

Католическая средняя школа в Майами лишилась права на участие в полуфинальном матче государственного футбольного турнира на выходных. Об этом стало известно через несколько дней после того, как ее игроки подрались на поле с командой еврейской школы.



Средняя школа архиепископа Коулмана Кэрролла должна была сыграть в полуфинале в субботу после победы над школой Шек Гилеля в региональном финале в среду.



Но игроки школы оказались под пристальным вниманием после того, как появилось видео, на котором ученики и зрители дерутся на поле после игры.



Некоторые родители Шека Гиллеля рассказали местным новостным агентствам, что ученики произносили антисемитские оскорбления, в том числе “Гитлер был прав”. Эти сообщения еще не подтверждены ни школой, ни видео, ни правоохранительными органами.



Спортивный директор католической школы сообщил местным новостным агентствам, что школа проиграла из-за участия в драке, но не предоставил дополнительных подробностей.



И Шек Гилель, и архиепископ Кэрролл все еще завершают расследование драки в среду, сообщил представитель католической школы.



Школы ранее признали конфликт и заявили, что им стало известно о сообщениях об антисемитских высказываниях. Известно, что по меньшей мере один зритель получил травмы и ему потребовалась медицинская помощь.



