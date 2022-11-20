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Шефи Паз ранена во время драки в Тель-Авиве
20.11.2022 08:01 Аркадий Бочаровский

Шефи Паз ранена во время драки в Тель-Авиве


В субботу вечером Шафи Паз, активистка Фронта освобождения Южного Тель-Авива, подверглась нападению левых активистов.

Паз была атакована после того как она вместе с несколькими другими активистами пришла на акцию протеста перед фестивалем африканской музыки, организованным ассоциацией Элифелет.

Во время протеста, который проходил в соответствии с законом, одна из левых активисток отобрала у Паз мегафон. Паз погналась за ней и попыталась вернуть мегафон, но женщина с силой бросила его на землю.

Позже подошел другой человек, с силой отбросил Шафи назад, и от силы удара о гравийную дорожку она получила ранение головы. Шафи, которой потребовалась медицинская помощь, была доставлена в отделение скорой помощи. После выписки Паз подала жалобу на двух нападавших.
 

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