



Шефи Паз ранена во время драки в Тель-Авиве



В субботу вечером Шафи Паз, активистка Фронта освобождения Южного Тель-Авива, подверглась нападению левых активистов.



Паз была атакована после того как она вместе с несколькими другими активистами пришла на акцию протеста перед фестивалем африканской музыки, организованным ассоциацией Элифелет.



Во время протеста, который проходил в соответствии с законом, одна из левых активисток отобрала у Паз мегафон. Паз погналась за ней и попыталась вернуть мегафон, но женщина с силой бросила его на землю.



Позже подошел другой человек, с силой отбросил Шафи назад, и от силы удара о гравийную дорожку она получила ранение головы. Шафи, которой потребовалась медицинская помощь, была доставлена в отделение скорой помощи. После выписки Паз подала жалобу на двух нападавших.

