Шестеро солдат страдали обезвоживанием во время учений, – СМИ

По меньшей мере шесть военнослужащих, которые тренировались с солдатом, погибшим во время учений на этой неделе в разгар аномальной жары, также страдали от обезвоживания. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь, пишет The Times of Israel.



Родители погибшего солдата выразили надежду, что военное расследование учений, во время которых умер их сын, будет всесторонним и сосредоточится на “всеобъемлющем устранении”, а не на поиске козла отпущения, на которого можно свалить вину, отмечает издание.



20-летний солдат, служивший в элитном саперном подразделении Яхалом, потерял сознание во время учений, в ходе которых солдат за ночь заставили ползти по земле около 300 метров. Инцидент произошел в лесу недалеко от города Элад, заявили военные. Предварительное расследование связывает происшествие с тепловым ударом и обезвоживанием. Были утверждения, что прошло 30 минут, прежде чем командиры заметили, что солдат потерял сознание, и начали оказывать ему медицинскую помощь.



Официальные метеорологические данные показывают, что учения проходили при температуре 29 ° C и влажности около 80 процентов.



По словам других солдат в подразделении, которые говорили с 12 каналом, несколько военнослужащих были измотаны с самого начала дня, поскольку кондиционер в их палатке вышел из строя.



Погибший был не единственным, кто страдал от обезвоживания, было еще шестеро, некоторые из которых потеряли сознание и нуждались в медицинской помощи, сказано в сообщении телеканала.