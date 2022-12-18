



Шэрон Осборн выписана из больницы, где получила “неотложную медицинскую помощь”

Сын 70-летней звезды Джек Осборн подтвердил эту новость, добавив, что Шэрон сейчас находится в своем доме в Лос-Анджелесе после того, как “получила полную ясность” от врачей.



Он также сообщил изданию, что он и его мать снимали сцены для предстоящей “Ночи ужаса”, когда произошел инцидент.



Джек не поделился подробностями о здоровье Шэрон, но отметил, что в конечном итоге она расскажет о том, что с ней случилось, когда будет готова.



Шэрон была занята съемками телешоу о паранормальных явлениях в Калифорнии возле гостиницы Glen Tavern Inn в Санта-Пауле, когда внезапно заболела. Врачи были вызваны в таверну около 18:30, сообщил представитель департамента округа Вентура. Впоследствии они доставили пациентку в больницу Санта-Паулы.



Ранее Шэрон никогда не говорила о каких-либо серьезных проблемах со здоровьем. В последний раз ее видели 6 декабря, когда она встретилась с сыном Джеком, его невестой Ари Гирхарт и их дочерью Мэйпл в Лос-Анджелесе, где она хорошо выглядела.

