



Шэрон Осборн: "Америка занесла меня в черный список"

Шэрон Осборн заявила, что была вынуждена вернуться в Великобританию после того, как попала в "черный список" в США.



70-летнюю телеведущую уволили из американского ток-шоу The Talk на канале CBS в марте 2021 года после того, как она защитила друга Пирса Моргана за его комментарии по поводу интервью Меган Маркл с Опрой Уинфри.



"Меня не могут арестовать в Америке. Все пошло не так, все пошло очень, очень неправильно", - сказала Осборн сегодня утром,



Бывший судья X Factor и жена солиста "Black Sabbath" Оззи Осборна настаивала на том, что она никогда не использовала "язык ненависти" против герцогини Сассекской или кого-либо еще.



Она сказала: "Я могу смотреть на себя в зеркало. Я знаю, что слишком много болтаю и могу быть немного властной. Но я никогда не говорила с ненавистью. Я говорю то, что чувствую, я конфронтационная, но я не разжигаю ненависть".

