



Щенков связали и бросили в море на глазах купальщиков в Хайфе

Отдыхавшие на одном из пляжей Хайфы стали свидетелями шокирующего зрелища. В видео, попавшие в социальные сети, видны тяжелые моменты издевательств - которые происходили на глазах у купальщиков.



Неизвестно, что случилось с собаками, и теперь организация Тну Ле Хайот Лехийот обращается к общественности с призывом помочь найти собак и двух неизвестных, которые фигурируют на видео, чтобы подать заявление в полицию.



Как видно на видеозаписи, двое молодых людей приходят на пляж с собаками, и вдруг один из них берет одного щенка - и с силой бросает его в воду. В это же время другой молодой человек хватает другую собаку за поводок и с силой тащит ее в море. Ни один из окружающих не пришел на помощь собакам.