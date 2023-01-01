



Шальные пули попали в два самолета в аэропорту Бейрута

Во время празднования Нового года шальные пули попали в два самолета Middle East Airlines в международном аэропорту Бейрута.



В результате происшествия воздушные судна получили незначительные повреждения.



По словам представителей авиакомпании, к счастью, никто не пострадал. Уточняется, что в связи с празднованием Нового года после полуночи велась интенсивная стрельба в воздух в Бейруте и других частях Ливана.



Подобные случаи с самолетами не являются редкостью в стране. Местные власти неоднократно предупреждали не делать этого.