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Шальные пули попали в два самолета в аэропорту Бейрута
01.01.2023 17:55 Алина Груднева

Шальные пули попали в два самолета в аэропорту Бейрута

Во время празднования Нового года шальные пули попали в два самолета Middle East Airlines в международном аэропорту Бейрута.

В результате происшествия воздушные судна получили незначительные повреждения.

По словам представителей авиакомпании, к счастью, никто не пострадал. Уточняется, что в связи с празднованием Нового года после полуночи велась интенсивная стрельба в воздух в Бейруте и других частях Ливана.

Подобные случаи с самолетами не являются редкостью в стране. Местные власти неоднократно предупреждали не делать этого.

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