



Шакалы осмелели в северном Тель-Авиве

По сообщениям обеспокоенных жителей, на севере Тель-Авива по дворам домов бродят шакалы. Чаще всего они просто бродят по улицам, подбирая объедки и копаясь в мусоре, но в последнее время жители сообщают о неприятных встречах с этой группой животных.



Лиат, жительница Северного Тель-Авива рассказала 12-му каналу израильского ТВ: "Я хожу на работу с палкой и пустыми пивными бутылками, боясь, что меня атакует шакал, - говорит Лиат, - Пожилые женщины несколько раз падали от испуга, когда сталкивались с стаей шакалов в этом районе".



Несколько дней назад, когда Лиат гуляла со своей собакой, перед ними встал шакал и оскалил зубы. Потом Лиат заметила, что у шакала идет кровь: "Наверное, он почувствовал опасность, но это было очень страшно. Я боялась, что он нападет на меня и мою собаку. Мы боялись, что у него бешенство", - добавляет она.



"Я очень обескуражена этой ситуацией, она мешает мне и моей повседневной жизни. Я уже знаю всех сотрудников горячей линии 106 муниципалитета, они не знают, что мне сказать". По словам Лиат, в группе владельцев собак в ее районе у каждого есть хотя бы одна история о встречах с шакалами в их районе. На этой неделе в Facebook появилось сообщение о том, что в том же районе шакал укусил щенка.



Активность шакалов не ограничивается северным Тель-Авивом. На востоке города жители рассказывают о том, что по ночам стаи шакалов атакуют и убивают уличных кошек.

