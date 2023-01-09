



"Шай Авиталь схватил меня и силой затащил в туалет"

На известного израильского продюсера Шая Авиталя подана новая жалоба.



После того, как на прошлой неделе он был экстрадирован из Нидерландов в Израиль была подана новая жалоба на агента модели от звезды реалити-шоу и бывшей модели.



"После последних событий в деле Шая Авиталя к нам обратились дополнительные женщины, которые не фигурировали в нашем расследовании, раскрывшем скандал полтора года назад, - сообщил Хаим Атгар сегодня вечером в "Главном выпуске" 12-го канала, - Они говорят, что он также причинил им боль. Одна из них - звезда реалити-шоу и бывшая модель, которая сегодня обратилась в полицию с жалобой".



Заявительница утверждает, что Авиталь совершил над ней сексуальное насилие во время вечеринки, когда она была несовершеннолетней. "Моя подруга была моделью у Шая, и однажды она попросила меня пойти с ней на вечеринку агентства, - повторила она, - Я пришла, и тут подошел Шей. Он сказал: "Переходи ко мне, мое агентство лучше". Я сказала ему, что не знаю, я была маленькой девочкой. Через секунду он подошел ко мне и дал мне напитки. Помню, я выпила стакан водки "Ред Булл", не дай Бог, чтобы я напилась или что-то в этом роде - это был один стакан".



"Вдруг он схватил меня, толкнул в туалет к стене и начал целовать, - продолжала она, - я никогда этого не забуду. Я быстро оттолкнула его, убежала и начала плакать. Я позвонила маме, чтобы она меня забрала, но это травмировало меня - я помню это до сих пор".



Хотя следственная группа получила около 30 жалоб от женщин, которые жаловались на Авитала, расследование в отношении агента модели будет проводиться только по двум из них. Тем временем, некоторые из подавших заявления решили объединиться и подать гражданский иск против Авитала, чтобы получить от него денежную компенсацию.