Шай Авиталь экстрадирован в Израиль из Нидерландов
Модельный агент Шай Авиталь, который подозревается в нападениях на девушек, прибудет в Израиль из
Нидерландов.
Он подозреваемый в многочисленных сексуальных преступления и будет экстрадирован в Израиль.
По согласованию с Департаментом оперативной координации Разведывательного отдела Армии обороны Израиля и после одобрения Международного отдела Государственной прокуратуры будет представлен представителям израильской полиции в Нидерландах и детективам ЦАХАЛа к ответственности.