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Шай Авиталь экстрадирован в Израиль из Нидерландов
25.12.2022 22:05 Алина Груднева

Шай Авиталь экстрадирован в Израиль из Нидерландов

Модельный  агент Шай Авиталь, который подозревается в нападениях на девушек,  прибудет в Израиль из 
Нидерландов.

Он подозреваемый в многочисленных сексуальных преступления и будет экстрадирован в Израиль.

По согласованию с Департаментом оперативной координации Разведывательного отдела Армии обороны Израиля и после одобрения Международного отдела Государственной прокуратуры будет представлен представителям израильской полиции в Нидерландах и детективам ЦАХАЛа к ответственности. 

 

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