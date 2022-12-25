



Шай Авиталь экстрадирован в Израиль из Нидерландов

Модельный агент Шай Авиталь, который подозревается в нападениях на девушек, прибудет в Израиль из

Нидерландов.



Он подозреваемый в многочисленных сексуальных преступления и будет экстрадирован в Израиль.



По согласованию с Департаментом оперативной координации Разведывательного отдела Армии обороны Израиля и после одобрения Международного отдела Государственной прокуратуры будет представлен представителям израильской полиции в Нидерландах и детективам ЦАХАЛа к ответственности.



