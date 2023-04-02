



Шабтай приказал расследовать действия офицера, ударившего протестующую дубинкой





Начальник израильской полиции Коби Шабтай в воскресенье приказал начальнику округа Тель-Авива Ами Эшеду расследовать инцидент, произошедший в субботу вечером, когда полицейский избил протестующую дубинкой на акции протеста против судебной реформы в Тель-Авиве.

После инцидента председатель лейбористской партии Мейрав Михаэли в письме к Шабтаю потребовала разобраться с полицейским.



“Согласно сообщениям и видео, которые были опубликованы, сегодня вечером на акции протеста произошел экстремальный инцидент, когда сотрудник полиции жестоко напал на протестующего”, – написала она. “Это возмутительно, и я призываю вас действовать любыми способами, чтобы убедиться, что инцидент серьезно урегулирован и что подобные инциденты больше не повторятся”.



Шабтай также приказал конным офицерам иметь камеры на своих шлемах для записи подобных инцидентов в будущем для большей ясности в расследованиях.



Полиция Израиля заявила, что протестующая, подвергшаяся нападению, ударила лошадь своим плакатом таким образом, что это поставило под угрозу как лошадь, так и ее всадника, предъявив фотографии, на которых, по их словам, был виден бок лошади с порезами.