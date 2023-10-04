



Шабтай обеспечит “личную безопасность” паломников после плевков в их адрес

Комиссар полиции Израиля Коби Шабтай осудил преследование христианских паломников и священников в Иерусалиме.



“Любой инцидент ненависти на религиозной почве –это пятно, которое портит особую праздничную атмосферу во всем Израиле и в Иерусалиме в частности”, – говорится в заявлении Шабтая, опубликованном полицией.



“Иерусалим является символом всех религий и останется им”, – добавил комиссар, пообещав обеспечить “личную безопасность верующих во время молитвы и туристов всех религий”.



В заявлении не упоминаются инциденты, произошедшие на этой неделе, когда религиозные евреи в Старом городе Иерусалима плевали в христиан. Полиция арестовала сегодня пять человек в связи с последним инцидентом.