Шабтай обеспечит “личную безопасность” паломников после плевков в их адрес
Комиссар полиции Израиля Коби Шабтай осудил преследование христианских паломников и священников в Иерусалиме.
“Любой инцидент ненависти на религиозной почве –это пятно, которое портит особую праздничную атмосферу во всем Израиле и в Иерусалиме в частности”, – говорится в заявлении Шабтая, опубликованном полицией.
“Иерусалим является символом всех религий и останется им”, – добавил комиссар, пообещав обеспечить “личную безопасность верующих во время молитвы и туристов всех религий”.
В заявлении не упоминаются инциденты, произошедшие на этой неделе, когда религиозные евреи в Старом городе Иерусалима плевали в христиан. Полиция арестовала сегодня пять человек в связи с последним инцидентом.