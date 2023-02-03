



Шабтай о жутком изнасиловании в Гедере: перевернем каждый камень

Глава полиции Израиля Яаков Шабтай выдал поручение в связи с изнасилованием женщины в Гедере.



В частности, он потребовал от Командующего Центральным округом направить персонал и все необходимые технические средства для скорейшего ареста подозреваемого.



"Полиция перевернет каждый камень, чтобы расследование началось как можно скорее. Обязуюсь привлечь подозреваемого к ответственности", - сказал Шабтай.



Напомним, что в ночь на 3 января в Гедере неизвестный проник в дом и изнасиловал женщину, пока в соседней комнате спали ее дети. Пострадавшую доставили в больницу, а сам насильник скрылся. Мэр города обвинил полицию в некомпетентности.