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Шабтай о жутком изнасиловании в Гедере: перевернем каждый камень
03.02.2023 18:05 Алина Груднева

Шабтай о жутком изнасиловании в Гедере: перевернем каждый камень

Глава полиции Израиля Яаков Шабтай выдал поручение в связи с изнасилованием женщины в Гедере.

В частности, он потребовал от Командующего Центральным округом направить персонал и все необходимые технические средства для скорейшего ареста подозреваемого.

"Полиция перевернет каждый камень, чтобы расследование началось как можно скорее. Обязуюсь привлечь подозреваемого к ответственности", - сказал Шабтай.

Напомним, что в ночь на 3 января в Гедере неизвестный проник в дом и изнасиловал женщину, пока в соседней комнате спали ее дети. Пострадавшую доставили в больницу, а сам насильник скрылся. Мэр города обвинил полицию в некомпетентности.

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