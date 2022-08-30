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Шабтай о выводах комиссии по поводу трагедии на горе Мерон
30.08.2022 17:32 Алина Груднева

Шабтай о выводах комиссии по поводу трагедии на горе Мерон

Начальник полиции Коби Шабтай отреагировал на выводы комиссии, которая расследует прошлогоднюю трагедию на горе Мерон.

 
Соответствующий комментарий предоставили его адвокаты в комментарии Ynet.
 
"Предварительные результаты расследования показывают недостатки министерств в течение нескольких лет и подтверждают позицию полиции, изложенную комиссаром в его показаниях", — сообщила сторона защиты.
 
Адвокаты Шабтая уверены в том, что, когда комиссия закончит свою работу, она не будет считать виновным главу полиции.

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