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Шабтай о линче мальчика в Петах-Тикве: все будут привлечены к ответственности
12.09.2023 09:26 Алина Груднева

Шабтай о линче мальчика в Петах-Тикве: все будут привлечены к ответственности

Полиция арестовала четверых подозреваемых в нападении на мальчика в Петах-Тикве.

Глава полиции Израиля Коби Шабтай похвалил правоохранителей за проведенную работу.

"Мы, как полиция, обязаны привлечь к ответственности подозреваемых, применивших жестокое и отвратительное насилие, и потребовать сурового наказания. За последние несколько дней в Интернете появилось несколько видеороликов, в которых задокументированы случаи насилия среди молодежи", - сказал он.

По словам Шабтая, все подобные случаи рассматриваются, а подозреваемые будут привлечены к ответственности.

Накануне в сети появилось видео, на котором группа подростков безжалостно избивала мальчика в Петах-Тикве.

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