



Шабтай о линче мальчика в Петах-Тикве: все будут привлечены к ответственности

Полиция арестовала четверых подозреваемых в нападении на мальчика в Петах-Тикве.



Глава полиции Израиля Коби Шабтай похвалил правоохранителей за проведенную работу.



"Мы, как полиция, обязаны привлечь к ответственности подозреваемых, применивших жестокое и отвратительное насилие, и потребовать сурового наказания. За последние несколько дней в Интернете появилось несколько видеороликов, в которых задокументированы случаи насилия среди молодежи", - сказал он.



По словам Шабтая, все подобные случаи рассматриваются, а подозреваемые будут привлечены к ответственности.



Накануне в сети появилось видео, на котором группа подростков безжалостно избивала мальчика в Петах-Тикве.