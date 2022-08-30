



Шабтай не намерен уходить в отставку

Следом за заявлением адвокатов по поводу выводов комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон глава полиции Коби Шабтай тоже сделал заявление.

"Я, как глава полиции, призывал к созданию независимого следственного комитета и подчеркнул, что мы будем сотрудничать с ним, чтобы инцидент такого типа больше не повторился в Государстве Израиль", - сказал Шабтай.

По его словам, полиция Израиля придает большое значение работе следственной комиссии.

"Время испытаний, в котором мы находимся, требует от нас продолжения полицейской деятельности на благо всей страны. Вместе с моими партнерами я продолжу руководить израильской полицией в этот сложный период на пути к достижению целей в борьбе с преступностью и войне с терроризмом", - резюмировал он.