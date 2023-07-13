



ШАБАС замял: Бандиты клана Джаруши взяли в заложники трех тюремщиков



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал на слушание ряд сотрудников тюремной службы, в том числе старших офицеров ШАБАСа.



Офицеры вызваны на слушания в связи с их участием в сокрытии инцидента с заложниками в тюрьме Римоним, о котором стало известно в прошлом месяце из публикаций Ynet и "Едиот Ахронот" - и который поначалу отрицался ШАБАСом.



В январе этого года заключенные, связанные с преступной организацией Джаруши, захватили в заложники трех охранников тюрьмы после того, как выяснилось, что Удай Джаруши не сможет поехать на похороны своего отца. Несмотря на опровержения, проведенная Министерством национальной безопасности проверка показала, что организация лгала, отрицала и скрывала случившееся.



Заключенные вошли в комнату тюремщиков, угрожали им консервными ножами и около полутора часов не выпускали их из помещения, требуя, чтобы к ним пришли и поговорили старшие офицеры. Охранники почувствовали ощутимую угрозу своей жизни, но из-за проблем с приемом сотовой связи в помещении не смогли сообщить о случившемся. Ни один заключенный не был привлечен к ответственности, а инцидент был замят.



Среди офицеров, вызванных на слушания министром Бен-Гвиром, - начальник разведывательного отдела службы безопасности ШАБАС Регев Дахрог, заместитель начальника Центрального округа Службы безопасности Иран Пьер, который сам пришел на инцидент в тюрьму, начальник службы безопасности Ияд Сабити и начальник тюремного комплекса Римоним Эли Бен Узи. Были также приглашены несколько тюремных охранников, которые присутствовали на этом необычном мероприятии.



В окружении министра заявили, что "Бен-Гвир не может довольствоваться выговором. В докладе содержатся серьезные выводы, касающиеся и разведки, и поведения сотрудников тюрьмы и округа в режиме реального времени, и не менее серьезные - исчезновения записей камер наблюдения, которые фиксировали происходящее".