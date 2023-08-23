



ШАБАК привлечен к расследованию бойни в Абу-Санан

ШАБАК присоединился к расследованию убийства четырех человек в Абу-Санан, которое было совершено 22 августа.



По данным новостного сайта Walla, соответствующее решение было принято после оценки ситуации в арабском секторе.



Во вторник вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что ШАБАК будет привлечен к борьбе с преступностью в арабском секторе. Этот вопрос, как раз, и был поднят сегодня на встрече с министрами.



Утром, 23 августа министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал назвал арабские вооруженные банды "террористическими организациями", которые получают огромные суммы денег и имеют тысячи единиц оружия.