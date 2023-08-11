



ШАБАК предотвратил попытку иранского шпионажа в Израиле

Еврейский житель Ирана был задержан для допроса ШАБАК в четверг вечером в международном аэропорту Бен-Гурион и признался, что получал задания от иранских источников безопасности.



Предполагается, что подозреваемый, у которого есть родственники в Израиле, сотрудничал с источниками в иранских службах безопасности. По прибытии в Израиль он был задержан. На допросе подозреваемый признал, что прибыл в Израиль с целью выполнения заданий, включая сбор информации и тайную фотосъемку.



Допрос также показал, что подозреваемый встречался с источниками в иранских силах безопасности, был проинструктирован перед прибытием в Израиль и получил средства для выполнения своих заданий.



Среди полученных им средств: коробка с салфетками, предназначенная для укрытия фототехники, телефонов, зарядных устройств для мобильных телефонов и денег. Предполагается, что эти предметы были переданы ему с целью выполнения его миссии по слежке за израильскими целями.

