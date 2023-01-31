



ШАБАК: поселенец арестован за поджог палестинской машины

22-летний поселенец арестован по подозрению в совершении преступления на почве ненависти против палестинцев в начале этого месяца.



Об этом сообщает ШАБАК.



2 января израильские войска были вызваны из-за инцидента, когда палестинцы забрасывали камнями израильские автомобили на шоссе 60. Пока солдаты пытались найти палестинцев, израильтянин из поселения прибыл в палестинский город и поджег автомобиль.



"Это действие, которое наносит ущерб способности вооруженных сил выполнять свою миссию и даже может поставить их под угрозу", — сказано в заявлении.



По данным ШАБАКа, 22-летний мужчина ранее был известен правоохранительным органам. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.