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ШАБАК: поселенец арестован за поджог палестинской машины
31.01.2023 18:40 Алина Груднева

ШАБАК: поселенец арестован за поджог палестинской машины

22-летний поселенец арестован по подозрению в совершении преступления на почве ненависти против палестинцев в начале этого месяца.

Об этом сообщает ШАБАК.

2 января израильские войска были вызваны из-за инцидента, когда палестинцы забрасывали камнями израильские автомобили на шоссе 60. Пока солдаты пытались найти палестинцев, израильтянин из поселения прибыл в палестинский город и поджег автомобиль.

"Это действие, которое наносит ущерб способности вооруженных сил выполнять свою миссию и даже может поставить их под угрозу", — сказано в заявлении.

По данным ШАБАКа, 22-летний мужчина ранее был известен правоохранительным органам. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение.

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