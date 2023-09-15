



ШАБАК о ситуации на шоссе 431 и взрыве в Тель-Авиве: двое задержанных

Полиция и ШАБАК прокомментировали взрыв, прогремевший в парке Яркон в Тель-Авиве и последовавшую за этим блокаду шоссе 431.



Подтверждается, что в результате утреннего взрыва жертв нет.



"После взрыва было начато расследование. Спустя несколько часов двое подозреваемых из Азарии были арестованы", - сказано в заявлении.



Подозреваемых задержали, когда они ехали на автомобиле по шоссе 431 в районе Рамле. По предварительным данным, один из них причастен к утреннему инциденту в Тель-Авиве. Расследование продолжается.



Как сообщалось ранее, изначально, когда было перекрыто шоссе 431, сообщалось, что в автомобиле нашли много взрывчатки. Позже в ШАБАКе информацию опровергли.