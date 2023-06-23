



ШАБАК не позволяет подозреваемым в беспорядках встретиться с адвокатами

На этой неделе Армия обороны Израиля арестовала трех еврейских поселенцев в связи с беспорядками в арабских городах и деревнях Иудеи и Самарии, произошедшими в ответ на убийство четырех мирных жителей на заправочной станции и в ресторане недалеко от Эли.



Подозреваемые были переданы в ШАБАК для допроса, и против них был издан чрезвычайный приказ, запрещающий им встречу с адвокатом.



Адвокаты Нати Ром и Ади Кидар, представляющие поселенцев, и намерены подать срочную апелляцию против предотвращения встречи с подозреваемыми.

“До этого момента я не имел возможности дать подозреваемым юридические консультации. Несмотря на неоднократные просьбы, нам не выдавали запретительных ордеров [предотвращения встреч], поэтому запретительный ордер незаконен”, — отмечает Ром.



“Мы надеемся, что силы безопасности в целом и спецподразделения в частности будут направлены на борьбу с нашими врагами, на борьбу с большим количеством незаконного оружия и многочисленными терактами, которые были совершены в последнее время, а затем может быть, порядок у нас будет восстановлен", - добавляет адвокат.



