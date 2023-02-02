



ШАБАК: ливанец пытался завербовать палестинцев для террора через TikTok

Агентство безопасности ШАБАК в четверг заявило, что недавно обнаружило попытки ливанца, бывшего боевика “Хизбаллы”, вербовать палестинцев для террора через мобильное приложение TikTok. По информации агентства, двое мужчин из Восточного Иерусалима были арестованы по обвинению в предполагаемых связях с человеком, известным как "Абу Гассан".



По данным ШАБАКа, Абу Гассан поручил задержанным проводить наблюдение в Израиле, поскольку у обоих есть израильские удостоверения личности. Агентство заявило, что они “фотографировали места в Израиле, уделяя особое внимание Иерусалиму, для проведения террористических атак”.

ШАБАК сообщил, что Абу Гассан, бывший боевик террористической группировки “Хизбалла” должен был связаться с потенциальными боевиками в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу через TikTok.



“В начале разговора Абу Гассан сосредоточился на личных делах и общих рассуждениях, таких как ситуация в Иерусалиме и конфликты между евреями и арабами”, – сообщает агентство. “Позже, в рамках характерного для “Хизбаллы” процесса вербовки, Абу Гассан переводит разговор в Telegram. Там он просит о выполнении задач, таких как фото и видеосъемка в Израиле, как возможную цель для нападения”.



“Со временем по мере укрепления связи между сторонами Абу Гассан поручает своим оперативникам инициировать теракты против граждан Израиля”, –добавляет ведомство.



ШАБАК заявил, что рассматривает попытки вербовки жителей Израиля для террора “серьезно”», добавив, что “призывает к бдительности в Интернете в свете угрозы, исходящей от различных террористических элементов в социальных сетях”.