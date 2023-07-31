



ШАБАК: Иранские хакеры пытались взломать компьютеры госслужащих и ученых

Агентство безопасности ШАБАК заявило в воскресенье о раскрытии иранской фишинговой кампании против израильских граждан, в основном нацеленной на государственных служащих и исследователей, чтобы получить разведданные о государственной политике.



По данным агентства, иранские оперативники связывались с израильтянами в LinkedIn, изображая из себя знакомых, и переводили разговор на электронную почту, где их либо приглашали на конференцию, отправляя им документ с более подробной информацией, либо делились исследованием.



Ложные документы после открытия должны были дать доступ к компьютеру жертвы фишинга, но, по данным ШАБАК, ни одна из попыток не увенчалась успехом. ШАБАК заявил, что первоначальные сообщения израильтянам были весьма тщательно написаны, причем предмет представлял индивидуальный интерес для каждого объекта.



“ШАБАК работает над тем, чтобы сорвать попытки Ирана собрать информацию об израильских гражданах, и призывает общественность быть бдительными в отношении фишинга в интернете”, – говорится в сообщении агентства.

