



Северокорейские хакеры пытались похитить информацию о военных учениях

По информации журналистов агентства Reuters, киберпреступники из группировки Kimsuky предприняли попытку украсть информацию по электронной переписке южнокорейских подрядчиков, работающих в центре моделирования военных учений Сеула и Вашингтона.



"Было подтверждено, что военная информация не была похищена. Южнокорейская полиция и американские военные провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, который использовался при попытке взлома, совпадает с тем, что был идентифицирован во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году", - сообщили в полицейском агентстве провинции Кенги-Намбу.



Атака хакеров КНДР была направлена на срыв совместных военных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Guardian, которые начнутся 21 августа и продлятся 11 дней. Они призваны улучшить способность стран-партнеров реагировать на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.