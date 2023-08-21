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Северокорейские хакеры пытались похитить информацию о военных учениях
21.08.2023 01:25 Евгения Маркова

Северокорейские хакеры пытались похитить информацию о военных учениях

По информации журналистов агентства Reuters, киберпреступники из группировки Kimsuky предприняли попытку украсть информацию по электронной переписке южнокорейских подрядчиков, работающих в центре моделирования военных учений Сеула и Вашингтона.

"Было подтверждено, что военная информация не была похищена. Южнокорейская полиция и американские военные провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, который использовался при попытке взлома, совпадает с тем, что был идентифицирован во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году", - сообщили в полицейском агентстве провинции Кенги-Намбу.

Атака хакеров КНДР была направлена на срыв совместных военных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Guardian, которые начнутся 21 августа и продлятся 11 дней. Они призваны улучшить способность стран-партнеров реагировать на растущие ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

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