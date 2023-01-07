



Северную Индию захлестнула волна холода

Волна сильных холодов охватила многие районы северной Индии, при этом температура упала до -6°C в Кашмире, находящемся под управлением Индии. Знаменитое озеро Дал, как видно на картинке выше, частично замерзло, из-за чего лодочникам трудно переправлять пассажиров и туристов.



Водопроводы замерзли в некоторых частях Кашмира, автомобильный транспорт серьезно пострадал, а цепочки поставок были нарушены, из-за чего местным общинам трудно удовлетворять свои повседневные потребности.



На столицу Индии Дели также обрушился сильный холод. В некоторых районах Дели зафиксирована температура до 2,2°C. Похолодание было особенно тяжелым для бездомных Дели, которые в основном спят на тротуарах.



Падение температуры и густой туман нарушили расписание движения поездов. Индийские железные дороги ежедневно перевозят около 23 миллионов пассажиров и считаются основой транспортной системы страны. Несколько поездов опаздывают — иногда на 6–10 часов — в северной Индии, из-за чего планы людей на поездки рушатся.



Волна холода также вызывает серьезные проблемы со здоровьем, особенно в Дели, где также наблюдается высокий уровень загрязнения в зимние месяцы.



В северо-западном штате Раджастхан также наблюдается резкое падение температуры. Местные фермеры говорят, что это повлияло на их работу и урожай.



Священный город Амритсар был окутан туманом в последние несколько дней. Транспортные услуги, в том числе поезда и автобусы, сильно пострадали.

