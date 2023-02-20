



Северная Корея запустила еще две ракеты в Тихом океане

Северная Корея в понедельник запустила еще две баллистические ракеты у своего восточного побережья. Сестра лидера Ким Чен Ына заявила, что использование Северной Кореей Тихого океана в качестве "полигона для стрельбы" будет зависеть от поведения США.



Пуски ракет состоялись всего через два дня после того, как Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в море у западного побережья Японии, что побудило Соединенные Штаты провести в воскресенье совместные воздушные учения с Южной Кореей и отдельно с Японией.



Государственные СМИ Северной Кореи подтвердили, что она выпустила два снаряда из реактивной системы залпового огня по целям на расстоянии 395 км и 337 км.



"600-мм реактивная система залпового огня, задействованная в стрельбе... является средством тактического ядерного оружия", способным "парализовать" аэродром противника, сообщило северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.



Аналитики говорят, что предупреждение сестры лидера КНДР, Ким Йо Чжон, о том, что Тихий океан является полигоном для стрельбы Северной Кореи, может сигнализировать о планах запустить больше ракет, возможно, в направлении американской территории Гуам.



Министерство обороны Японии заявило, что две ракеты, запущенные в понедельник, достигли максимальной высоты около 100 км и 50 км.



Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН по поводу испытаний, а информационное агентство Jiji сообщило, что собрание назначено на 20:00 по Гринвичу.



Военные Южной Кореи осудили пуски как "серьезную провокацию", которую следует немедленно прекратить. В офисе президента Юн Сук Ёля заявили, что провели заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения испытаний и обсуждения контрмер.



Запуск ракеты в понедельник — третье известное испытание оружия Северной Кореи в этом году после того, как в прошлом году было запущено беспрецедентное количество ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить любую точку Соединенных Штатов.

