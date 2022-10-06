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Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
06.10.2022 05:50 Евгения Маркова

Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии

В четверг утром Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Береговая охрана Японии объявила в 6:04 и 6:19 утра в четверг, что Северная Корея могла запустить баллистические ракеты. Радары показали, что они уже вошли в пределы исключительной экономической зоны Японии.

«Это совершенно неприемлемо. Сейчас мы подтверждаем детали», — заявил премьер-министр Фумио Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра в четверг утром.

Во вторник утром Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.

 

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