



Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии

В четверг утром Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Береговая охрана Японии объявила в 6:04 и 6:19 утра в четверг, что Северная Корея могла запустить баллистические ракеты. Радары показали, что они уже вошли в пределы исключительной экономической зоны Японии.



«Это совершенно неприемлемо. Сейчас мы подтверждаем детали», — заявил премьер-министр Фумио Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра в четверг утром.



Во вторник утром Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.



